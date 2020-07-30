Гарипов: в мире многие люди голодают, и мне грех жаловаться на контракт

https://static.news.ru/photo/a3a5954e-d250-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Эмиль Гарипов Фото: Максим Туманов/ТАСС

Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» (Омск) Эмиль Гарипов выразил удовлетворение условиями нового контракта с «ястребами».

Сейчас в мире многие люди голодают, находятся за чертой бедности, о чём остаётся только сожалеть. Поэтому мне уж точно грех жаловаться и говорить, что я чем-то недоволен в финансовом плане. Я даже не имею права говорить, маленький у меня контракт или большой — просто он такой, какой есть. И я этим вполне доволен. Если бы меня что-то не устраивало, я бы попросту его не подписывал, — сказал Гарипов корреспонденту NEWS.ru.

Эмиль Гарипов, перешедший в «Авангард» по ходу прошлого сезона из казанского «Ак Барса», продлил контракт с омским клубом ещё в середине апреля нынешнего года. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Также голкипер, которому в середине августа исполнится 29 лет, признался, что готов в новом сезоне всерьёз побороться с коллегой Игорем Бобковым за роль вратаря номер один в омской команде.

Считаю, что тот человек, который доволен ролью второго голкипера, уже не является профессиональным спортсменом — в нём умерло чувство соперничества, он готов быть под кем-то или за кем-то. Понятно, что есть здоровая конкуренция, когда ты в честной спортивной борьбе должен доказывать, что играешь лучше своего напарника. Нужно работать с такой отдачей, чтобы Бог увидел это и дал тебе то, что ты хочешь, а не просто сидеть и радоваться тому, что у тебя есть, — заявил Гарипов.

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