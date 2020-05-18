Форвард «Спартака» перешёл в «Ак Барс», возглавляемый отцом

Фото: МХК «Спартак» Москва/vk.com

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях. Обладатели призов были выбраны по итогам регулярного чемпионата, так как розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Московский ЦСКА стал обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова за победу в регулярном чемпионате. Лучшим бомбардиром стал нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, набрав 65 (17+48) очков. Безусловно, приятно финишировать первым...