Финские власти не допустили двух хоккеистов СKA на матч с «Йокеритом»

Финские власти не допустили нападающих СКА Валентина Зыкова и Владислава Цицюру на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» в Хельсинки. Эту информацию передаёт «Спорт-Экспресс».

По данным источника, по санитарным нормам приезжающие в Финляндию должны обязательно сдать тест на определение антител. Если по итогам теста выясняется, что антител недостаточно, то человек не может въехать в страну. Таким образом, игроки СКА не смогли выполнять требование Финляндии.



Матч между «Йокеритом» и СКА пройдёт сегодня, 15 октября. Начало встречи в 19:30.

Ранее сообщалось, что российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин назвал большой честью оказаться в списке снайперов по числу голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По словам спортсмена, он делает свою работу и пользуется шансами, которые ему выпадают.