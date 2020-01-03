Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске и Омске.
IIHF получила информацию от WADA. Ничего не изменится, —
цитируетФазеля ТАСС.
Фазель также отметил, что в IIHF ждут итоги апелляции в CAS, потому что санкции могут коснуться национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии.
Ранее Фазель прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Он выразил надежду, что Россия оспорит принятое WADA решение.
Исполком агентства отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен