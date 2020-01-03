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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске и Омске.

IIHF получила информацию от WADA. Ничего не изменится, — цитирует Фазеля ТАСС.

Фазель также отметил, что в IIHF ждут итоги апелляции в CAS, потому что санкции могут коснуться национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии.

Ранее Фазель прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Он выразил надежду, что Россия оспорит принятое WADA решение.

Исполком агентства отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.