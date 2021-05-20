Фазель объяснил, почему Путина неправильно воспринимают люди

https://static.news.ru/photo/0c756e6e-ba18-11eb-ae9b-96000091f725_660.jpg Рене Фазель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным, а также назвал его сильные стороны. Он объяснил, почему российского лидера люди воспринимают неправильно. Слова Фазеля приводит Inoprosport со ссылкой на подкаст Eisbrecher.

Он не такой, каким кажется на первый взгляд. Он гнёт свою линию и говорит то, что делает. И он делает то, что говорит. Возвращаясь к СМИ: в каждой стране 10% не согласны с правительством, в России это 14 миллионов человек. И если вы позволите им диктовать своё мнение, то картина будет искажена, — сказал Фазель.

По мнению Фазеля, в России была непростая ситуация, но Путину с приходом к власти удалось вернуть национальную гордость и порядок. При этом спортивный функционер утверждает, что он делает выводы о стране и её президенте, отталкиваясь от личного опыта.

Удержать такую ​​огромную страну вместе — большое достижение. Чему мы, швейцарцы с нашим 8-миллионным населением, можем научить россиян? — отметил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. Первый матч на турнире сборная России проведёт против чехов 21 мая. Игра начнётся в 16:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан «Торонто» Джон Таварес получил серьёзную травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля Канадиенс».