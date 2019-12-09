https://static.news.ru/photo/d9cc131a-1990-11ea-b9ee-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин (справа) Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По данным пресс-службы лиги, в ночь на 8 декабря «Питтсбург» обыграл «Детройт» со счётом 5:3. В ходе матча Малкин забил один гол и сделал две результативные передачи. В общей сложности за весь сезон ему удалось набрать 26 (8+18) очков за 19 игр.

Ранее NEWS.ru писал, что российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Второй звездой стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Третьей звездой дня признан форвард «Аризоны» Фил Кессел, забросивший две шайбы «Филадельфии» (3:1).