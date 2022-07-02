«Ему делали какие-то уколы»: юрист о состоянии задержанного вратаря ЦСКА Юрист рассказал о состоянии задержанного вратаря ЦСКА Федотова

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Вратарь Иван Федотов

Адвокат вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова рассказал о состоянии своего подопечного. По его словам, спортсмен выглядит нездоровым человеком.

Он находился в госпитале, по крайней мере фактически, но почему-то не числился, как другие больные. Ни нас, ни родителей к нему не допускали... Насколько я понимаю, его в тяжелом состоянии хотят перевести в какой-то военный следственный орган, — приводит слова адвоката «Матч ТВ».

По словам юриста, Федотову делали какие-то уколы, сказав, что они выписаны по назначению врача. Хоккеист чувствует себя не очень хорошо и выглядит «как типичный больной человек».

Ранее сообщалось, что Федотову грозит лишение свободы на срок до двух лет по статье об уклонении от прохождения военной службы.

1 июля 25-летнего спортсмена задержали в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии.