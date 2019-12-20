33-летний защитник Алексей Емелин, сыграв за омский «Авангард» в самом начале сентября в матче открытия сезона с ЦСКА, затем выбыл на три месяца из-за травмы. Но вот к началу декабря вернулся в строй и даже успел сыграть за «ястребов» несколько матчей в сибирском турне. А после домашнего поединка с новосибирской «Сибирью», в котором «Авангард» вырвал волевую победу (3:1), капитан омичей дал эксклюзивное интервью NEWS.ru.

— Мы не очень удачно начали игру с «Сибирью» — наверное, сказался перерыв в чемпионате, — предположил Емелин. — Соперник ведь после паузы успел провести матч в Уфе, причём выиграл его, а для нас это была первая игра после полуторанедельного простоя. Поэтому мы только во втором периоде смогли вкатиться в игру и стали наращивать скорости.

— Кого могли бы выделить в составе вашей команды? Звено Кирилла Семёнова с канадскими крайними форвардами, которое приняло участие во всех трёх заброшенных шайбах?

— Да все ребята молодцы. И в конце выстояли, когда соперник делал всё, чтобы сравнять счёт, и своё большинство реализовали, и в меньшинстве здорово действовали. Эту победу добыла вся команда, поэтому выделять кого-то не следует.

— В составе «Авангарда» есть качественные канадские хоккеисты: защитник Коди Франссон, нападающие Тэйлор Бек и Роб Клинкхаммер. А теперь подписан контракт с ещё одним форвардом — Брэндоном Макмилланом. Что-нибудь о нём знаете?

— Видел, как он играл за рижское «Динамо». Макмиллан — хороший нападающий, который умеет действовать на пятачке. Это силовой форвард, который наверняка поможет «Авангарду».

Алексей Емелин hawk.ru

— Поединки «Авангарда» с «Сибирью» не зря называют сибирским дерби: эти матчи всегда особенно принципиальны для болельщиков обеих команд. А для хоккеистов? Чувствовался особый настрой соперника на эту игру?

— Да, было такое. У нас тоже был свой фактор дополнительной мотивации: во время недавнего турне прямо перед паузой в чемпионате мы крупно проиграли в Новосибирске (2:5), поэтому очень хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками.

— В итоге вам удалось взять реванш на своей площадке. А с тем матчем разобрались, какие ошибки привели к крупному поражению?

— Думаю, дело не только в ошибках, а в элементарной усталости. Это была непростая выездная серия, когда приходилось провести несколько игр в сжатые сроки. Поэтому ребятам попросту не хватало физических сил.

— Для вас тот поединок в Новосибирске стал одним из первых после возвращения в строй. Как шло восстановление после травмы, были ли какие-либо сложности?

— Нет, всё шло по плану. И готовился к возвращению на площадку тоже планомерно, не было необходимости форсировать события.

— На данный момент как оцениваете свою физическую форму? Её уже можно назвать оптимальной?

— На данный момент нет: необходимо постепенно наращивать нагрузки, чтобы набрать оптимальные кондиции. Но, думаю, в скором времени эта проблема будет решена.

— Следили за тем, как выступала российская сборная на Кубке Первого канала? Какие впечатления остались после двух её побед и одного поражения?

— Знаете, у нас в клубе в эти дни были довольно интенсивные тренировки, поэтому особо за играми сборной не следил. А по отчётам и телевизионным сюжетам слышал, что команда неплохо играла, хотя, безусловно, были и ошибки. Впрочем, в хоккее без ошибок трудно обойтись.

— В последний раз вы со сборной России добились значительного успеха на московском чемпионате мира в 2016 году, завоевав бронзовые медали. Есть мысли о том, чтобы снова вернуться в национальную команду и помочь ей выиграть что-то серьёзное?

— Был бы рад этому. Если меня позовут в сборную, с удовольствием за неё сыграю.