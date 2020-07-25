Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков объявил о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/d481f360-cf4e-11ea-a93c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Коньков Фото: hctraktor.org

Хоккеист Сергей Коньков, ставший в составе столичного «Динамо» двукратным обладателем Кубка Гагарина, объявил о завершении карьеры. 38-летний спортсмен сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

По словам Конькова, первые шаги в хоккее он сделал 31 год назад. Именно они определили для юного спортсмена дело всей его жизни. Хоккеист на профессиональном уровне отыграл 20 сезонов. Он не стал утверждать, много это или мало. Однако Коньков подчеркнул, что хоккей закалил его, сделал самостоятельным и ответственным. Спорт подталкивал мужчину к постоянному росту и познакомил со множеством замечательных людей.

Игрок выразил благодарность всем, кто оказывал ему поддержку. Он заметил, что уходить из хоккея совсем не собирается.

Сейчас завершился один этап моей жизни. Но это не означает, что хоккей закончился. Хоккей в моём сердце, и я останусь в хоккее точно. В каком амплуа, пока не знаю. Время покажет, — написал спортсмен в Instagram.

В КХЛ Коньков в разные годы выступал за «Трактор», «Сибирь», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Динамо». В составе бело-голубых он выигрывал Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах. Начинал карьеру хоккеист в ЦСКА и «Крыльях Советов».

Как ранее писал NEWS.ru, трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Илья Никулин завершил спортивную карьеру.

Агент хоккеиста Валерий Матвеев отметил, что Никулин уделил достаточно времени хоккею и теперь занимается бизнесом.