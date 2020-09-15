Дубли Гранлунда и Хартикайнена принесли Уфе лидерство на «Востоке» КХЛ

https://static.news.ru/photo/e96b64d4-f76f-11ea-9657-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcsalavat

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» дома уверенно победил нижегородское «Торпедо» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

У юлаевцев дублями отметились финские нападающие Маркус Гранлунд (голы на 16-й минуте и за 22 секунды до второго перерыва) и Тему Хартикайнен (на 34-й минуте и за 29 секунд до финальной сирены), по одной шайбе забросили Александр Кадейкин (30-я минута) и Сакари Маннинен (56-я).

В составе «автозаводцев» отличились Андрей Белевич (26-я минута) и Крис Уайдмэн (53-я).

Хартикайнен, добавивший к заброшенным шайбам три результативные передачи, продлил серию с набранными очками по системе «гол плюс пас» до четырёх игр — 10 (5+5).

Форвард нижегородцев Даниил Ильин провёл 200-й матч в КХЛ.

Эта победа позволила «Салавату Юлаеву» набрать 10 очков в шести матчах и единолично возглавить турнирную таблицу Восточной конференции.

Уфимцы на одно очко отстают от абсолютного лидера чемпионата — столичного ЦСКА, который накануне в серии буллитов одолел в Нур-Султане «Барыс», писал ранее NEWS.ru.