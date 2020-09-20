Дубль Брюквина помог «Динамо» всухую разгромить «Спартак» в дерби

https://static.news.ru/photo/1ab9cfc0-fb68-11ea-b87f-fa163e074e61_660.jpg Фото: dynamo.ru

Столичное «Динамо» сумело взять убедительный реванш у «Спартака» за недавнее поражение (1:3) в первом московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): теперь «бело-голубые» на своей арене в Петровском парке разгромили принципиального соперника со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

Дубль у хозяев площадки сделал Владимир Брюквин (голы на 15-й и 52-й минутах), по одной шайбе забросили Дмитрий Яшкин (14-я), Михал Чайковски (30-я) и Оскар Линдберг (33-я).

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 19 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Петербургский СКА в домашнем поединке одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

«Автозаводцы» открыли счёт на 17-й минуте усилиями Вадима Перескокова, однако «армейцы» отметили результативными бросками Владимира Э.Ткачёва (31-я минута) и Кирилла Марченко (36-я).

Благодаря этой победе СКА набрал 13 очков в восьми проведённых играх и сравнялся с омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом» на вершине общей турнирной таблицы КХЛ.

«Автомобилист» в очном поединке дома вырвал победу в овертайме у «Авангарда», писал ранее NEWS.ru.