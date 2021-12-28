Дежурный успех: Россия взяла первые три очка на МЧМ

Молодёжная сборная России добыла первую победу на чемпионате мира в Канаде. Российская команда достаточно уверенно победила швейцарцев, очередной гол на свой счёт записал лидер «Красной машины» Матвей Мичков. Однако совсем спокойной игра не получилась. Рассказываем подробнее о поединке.

Жажда реванша

Сборная России подходила к матчу в статусе безоговорочного фаворита. Однако у швейцарцев было одно важное преимущество. Для команды встреча была первой на турнире, тогда как россияне закончили дебютную игру против шведов меньше суток назад. Так что именно номинальный аутсайдер должен был выглядеть свежее.

Россиянам же, особенно с учётом поражения от шведов, отступать было некуда. Команде Сергея Зубова нужно было умереть, но взять три очка, так как дальше в группе её ожидают Словакия и США. Добыть победы в этих встречах будет непросто, да и итоговое место в предварительном раунде хотелось бы занять повыше.

Тренерский штаб сборной России решил произвести важное изменение в составе по сравнению с предыдущей игрой. Ярослав Аскаров, который не блеснул в игре со шведами, уступил место Егору Гуськову. Но всё же хотелось верить, что голкипер сборной России точно не станет главным действующим лицом в матче.

Не Мичковым единым

Россияне начали игру примерно в таком же стиле, как и со шведами. С первых секунд команда бросилась атаковать, а швейцарцы оказались запертыми в собственной зоне. У них не получалось не то что угрожать чужим воротам, но даже выводить шайбу за пределы собственной синей линии, а вот россиянам не хватало хороших бросков.

Ситуацию на восьмой минуте исправили Никита Чибриков и Данила Юров. Первый протащил шайбу почти через всю площадку и бросил по воротам, а второй раньше всех успел на добивание. Шайба заскочила в ворота после двойного рикошета от защитников швейцарцев. Отличное начало игры!

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После этого россияне взяли небольшую паузу, но ближе к концовке первого периода последовал решительный рывок. Сначала Дмитрий Злодеев здорово сориентировался в чужой зоне и нанёс хитрый бросок в ближнюю «девятку» с острого угла. Вратарь увидел шайбу только тогда, когда она уже влетела в сетку. А затем россияне отличились после хорошей комбинации. Шайбу доставили Павлу Тютневу, который броском с разворота застиг вратаря швейцарцев врасплох.

Первый период можно было бы считать для сборной России идеальным, если бы не эпизод на 19-й минуте. Швейцарцам удалась первая в матче быстрая атака, которую завершил Аттилио Бьяска. Шайба после броска с острого угла прошла под ловушкой у Гуськова. Можно сказать, что в этом эпизоде российский вратарь не выручил.

Слово лидера и смазанная концовка

Старт второго периода запомнился игрой на встречных курсах. На первых секундах перекладину ворот российской сборной проверил на прочность Йозуа Фарни, после чего последовало несколько классных атак в исполнении сборной России. Однажды подопечные Зубова получили шанс разыграть лишнего, но большинство у россиян получилось провальным: не было создано ни одного опасного момента. При этом сами хоккеисты сборной России правил не нарушали. Этот факт, особенно на контрасте с прошлой игрой, не мог не радовать.

Болельщики не увидели заброшенных шайб во втором периоде, хотя моменты были. Причём не только у сборной России. Швейцарцы несколько раз ловили соперника на контратаках, но Гуськов справился с бросками.

Третий период стал логичным продолжением второго. Россияне всё так же здорово владели шайбой и пытались придумать нестандартные ходы в атаке, однако остроты не хватало. С одной стороны, команда Зубова играла с запасом, с другой — случайный гол швейцарцев перевернул бы ход игры.

Помочь организовать сопернику шайбу решил Павел Тютнев, который поддался на провокацию швейцарца и в неигровой ситуации пнул того по ногам. К счастью, россияне отделались лёгким испугом в виде второго за матч попадания в перекладину.

Решающей стала очередная шайба Матвея Мичкова, который, кажется, просто не может уйти с площадки без гола. На этот раз все условия для лидера российской команды создали партнёры: форварду оставалось переправить шайбу в ворота с близкого расстояния.

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Однако совсем спокойно закончить матч не удалось. За минуту до конца Гуськов снова был вынужден капитулировать после подставленной клюшки Фабиана Ритцманна. Зубов запросил проверку на офсайд, но ставка не сыграла. Гол засчитали, а россияне были наказаны двумя минутами. К счастью, на этом приключения сборной России закончились. Счёт остался прежним, а сборная России добыла первую на турнире победу.Дальше будет ещё интереснее, а соперники серьёзнее. Россиянам же ещё точно есть в чём прибавлять.