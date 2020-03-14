Столичное дерби «Динамо» — «Спартак» стало украшением первого раунда плей-офф в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команды провели шесть захватывающих матчей, которые стали настоящим подарком для болельщиков, за исключением последнего — прошедшего при пустых трибунах с целью предотвращения распространения коронавируса в Москве. «Бело-голубые» в шестой встрече вырвали волевую победу в овертайме (3:2ОТ) и вышли в следующий раунд Кубка Гагарина. А 31-летний латвийский форвард «красно-белых» Каспарс Даугавиньш, ставший одним из самых результативных игроков команды Олега Знарка в регулярном чемпионате КХЛ (19 заброшенных шайб и 21 голевая передача в 59 проведённых матчах) и плей-офф (один гол и три «ассиста» в шести играх), подвёл итоги сезона в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

После окончания встречи пара десятков болельщиков «Спартака», лишённых возможности посмотреть матч с трибун Ледовой арены в Парке легенд на Автозаводской, ждали своих любимцев у служебного входа. Всем игрокам фанаты пожимали руки, скандировали их имена, делали селфи. А Даугавиньшу даже подарили его портрет — простенький, сделанный явно детской рукой карандашом на обычном листке бумаги. Но сходство с оригиналом просматривалось немалое.

— Да, действительно, очень похож, — с улыбкой согласился Каспарс. — Спасибо болельщикам — они у нас замечательные, весь сезон нас здорово поддерживали. Жаль, что они не могли прийти на шестую игру серии и дать нам те эмоции, которые позволили бы «Спартаку» победить и сравнять счёт в серии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Значит, сильно ощущалось, что эмоций вам не хватает при пустых трибунах?

— Думаю, все мы были впервые в такой ситуации, когда пришлось играть без зрителей. Что тут скажешь — обидно!

— На ваш взгляд, столь суровые меры предосторожности были оправданы?

— Пожалуй, да, потому что мы каждый день убеждаемся, насколько серьёзная болезнь распространяется по всему миру. И любые меры, направленные на безопасность людей, нужно считать правильными.

— Может быть, следовало приостановить чемпионат КХЛ, розыгрыш Кубка Гагарина, а затем, когда ситуация нормализовалась бы, возобновить его уже в полноценном формате, с болельщиками на трибунах, как это сделали, например, за океаном, в Национальной хоккейной лиге?

— Это не нам решать. Хоккеистам нужно было играть, раз было принято такое решение. Думаю, там, в руководстве лиги люди знают, что делают. И если они сказали, что будем играть, значит, нужно.

— Если говорить о сезоне в целом для вас и для «Спартака», как его оцените?

— На мой взгляд, команда здорово играла. Были, конечно, и спады, и где-то чуть-чуть не хватало и в регулярном чемпионате, и в плей-офф, чтобы сначала попасть в тройку или хотя бы четвёртку лучших на «Западе». Тогда преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина стало бы для нас отличным бонусом. Сейчас, конечно, всё это уже в прошлом, но все видели, что «Спартак» бился в каждом матче, и в течение сезона мы сплотились, стали как одна большая семья.

Олег Знарок Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Это был первый сезон Олега Знарка в качестве главного тренера «Спартака». С этим специалистом у «красно-белых» есть будущее?

— Конечно! Олег Валерьевич здорово команду подготовил и сумел зарядить таким настроем, который помогал нам на равных сражаться с любым соперником. И на льду мы бились друг за друга и за нашего тренера. Жаль, немножко не хватило, чтобы пройти в плей-офф дальше. Будет здорово, если Олег Валерьевич и ребята останутся в команде и на следующий сезон. Тогда «Спартаку» намного легче будет играть, потому что команда станет только сильнее.

— А вы остаётесь в «Спартаке»?

— У меня контракт заканчивается в конце апреля, и пока ничего не могу сказать по этому поводу.

— Ближайшие планы — наконец-то отдохнуть после тяжёлого сезона?

— Пока дали один выходной, а затем, наверное, раздадут игрокам какой-то график самостоятельных тренировок. Конечно, надо немножко передохнуть и скинуть эмоции после такой напряжённой серии с «Динамо».