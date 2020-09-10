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ЦСКА в серии буллитов переиграл в Новосибирске «Сибирь»

17:58, 10 сентября 2020
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)/vk.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на выезде в серии послематчевых буллитов одолел новосибирскую «Сибирь» — 2:1Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время у «армейцев» отличился Антон Слепышев (на 31-й секунде второго периода), у хозяев — Дмитрий Саюстов (31-я минута). В обоих случаях команды реализовали численное преимущество.

В серии послематчевых бросков победной для «красно-синих» стала попытка Андрея Локтионова.

«Армейцы» после этой победы вернулись на первое место в таблице Западной конференции, «Сибирь» после трёх поражений на выезде набрала первое очко в нынешнем чемпионате.

В предыдущем поединке регулярного чемпионата ЦСКА дома обыграл казахстанский «Барыс» из Нур-Султана, писал ранее NEWS.ru.

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