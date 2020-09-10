ЦСКА в серии буллитов переиграл в Новосибирске «Сибирь»

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)/vk.com

Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков поделился впечатлениями от победы в матче против московского «Динамо», который прошёл в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 2:3 в пользу ярославской команды.

Нас предупреждали, что «Динамо» проиграло два матча подряд и будет агрессивно играть с первых минут, мы готовились к этому. После второго периода тренеры сказали, что нам некуда отступать. Мы прибавили,...