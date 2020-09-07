ЦСКА и «Авангард» после очередных побед возглавили конференции КХЛ

https://static.news.ru/photo/858dad26-f145-11ea-82fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские «армейцы» и омский «Авангард» после побед в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышли в лидеры соответственно Западной и Восточной конференций.

ЦСКА на своей площадке переиграл казахстанский «Барыс» — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

У «красно-синих» отличились Максим Мамин (8-я минута), Андрей Светлаков (11-я) и Антон Слепышев (37-я).

Единственную шайбу у гостей на 17-й минуте забросил Никита Михайлис.

Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе разгромил хабаровский «Амур» — 8:2 (1:1, 5:1, 2:0).

Дублем у «ястребов» отметился Сергей Шумаков (голы на 33-й и 36-й минутах), по одной шайбе забили Рид Буше (11-я), Павел Дедунов (на 26-й секунде второго периода), Оливер Каски (31-я минута), Сергей Толчинский (35-я), Иржи Секач (49-я) и Вилле Покка (54-я).

В составе дальневосточников точные броски на счету Владислава Ушенина (19-я минута) и Александра Горшкова (38-я).

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях сумел отыграться после двух пропущенных шайб и вырвать победу в поединке с минским «Динамо» — 4:3 (2:2, 2:0, 0:1).

У минчан авторами голов стали Алексей Протас (7-я минута), Шэйн Принс (8-я) и Артём Демков (50-я).

Уфимцы добились победы благодаря дублю Маркуса Гранлунда (голы на 11-й и 30-й минутах) и заброшенных шайб Петра Хохрякова (17-я) и Михаила Воробьёва (40-я).

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