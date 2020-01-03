https://static.news.ru/photo/4656dbec-2f43-11ea-855f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — столичный ЦСКА — увеличил отрыв от преследователей, одержав разгромную победу на выезде над ХК «Сочи» — 7:1 (1:0, 2:1, 4:0).

Два дубля у «армейцев» оформили Сергей Толчинский (голы на 33-й и 55-й минутах) и Кирилл Капризов (на 49-й и 56-й), по одному разу отличились Иржи Секач (за 13 секунд до первого перерыва), Константин Окулов (32-я минута) и Линден Вей (51-я минута).

Форвард «красно-синих» Андрей Светлаков оформил «ассистентский хет-трик», отдав три результативные передачи в течение пяти с половиной минут третьего периода.

Автором единственной шайбы у южан стал Сергей Шмелёв, отличившийся в меньшинстве на 22-й минуте.

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин провёл 400-й матч в КХЛ.

ЦСКА (65 очков, 43 игры) укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись в таблице от казанского «Ак Барса» и петербургского СКА соответственно на три и четыре очка. «Сочи» (41 очко, 44 игры) остаётся на девятом месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

Рижское «Динамо» на своей площадке с минимальным счётом обыграло казахстанский «Барыс» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Победу хозяевам принесла шайба, которую на 13-й минуте забросил Кирилл Слепец.

19-летний голкипер латвийской команды Янис Ворис отразил все 25 бросков и отыграл «на ноль» впервые в своей карьере в КХЛ.

Рижане обыграли «Барыс» на своём льду впервые с 13 ноября 2013 года, прервав серию из пяти домашних поражений в очных встречах. Отставание «Динамо» от зоны плей-офф на «Западе» составляет 17 очков.

«Барыс» (55 очков, 43 игры) занимает третье место в таблице Восточной конференции.

Финский «Йокерит» дома разгромил петербургский СКА, подмосковный «Витязь» в гостях обыграл столичный «Спартак», писал ранее NEWS.ru.