ЦСКА победил ярославский «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

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Хоккеисты столичного ЦСКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв ярославский «Локомотив» в серии 1/4 финала.

Седьмая встреча состоялась в Москве и закончилась победой армейского клуба со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). ЦСКА выиграл серию со счётом 4-3, в Западной конференции соперником «красно-синих» станет обладатель Кубка Гагарина 2019 года — СКА из Санкт-Петербурга.

Накануне омский «Авангард» вышел в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина. Омская команда в шестом матче серии победила со счётом 5:1 магнитогорский «Металлург». Встреча состоялась в Магнитогорске.

Как сообщал NEWS.ru, руководство хоккейного клуба «Спартак» приняло решение не подписывать новый контракт с Олегом Знарком, занимавшим пост главного тренера. Решение принято по итогам заседания наблюдательного совета «красно-белых» 24 марта.