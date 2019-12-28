https://static.news.ru/photo/df705030-2b3b-11ea-9141-fa163e074e61_660.jpg Фото: hccska/twitter.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московские «армейцы» на своём льду в овертайме вырвали волевую победу у ярославского «Локомотива» — 4:3ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

У москвичей в основное время отличились Константин Окулов (15-я минута), Максим Мамин (34-я) и Иржи Секач (ровно за полторы минуты до конца третьего периода).

В составе «железнодорожников» авторами голов стали Николай Коваленко (за 20 секунд до первого перерыва), Рушан Рафиков (49-я минута) и Александр Свитов (52-я).

За 18 секунд до конца овертайма Константин Окулов сделал дубль и принёс ЦСКА победу.

ЦСКА (63 очка, 42 игры) вышел в единоличные лидеры чемпионата КХЛ, опережая на очко казанский «Ак Барс» и на два — петербургских одноклубников. «Локомотив» (49 очков, 43 игры) занимает шестое место в таблице Западной конференции.

Финский «Йокерит» дома одержал волевую победу над подмосковным «Витязем» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

На 18-й минуте ворота «джокеров» поразил их соотечественник — финский форвард «Витязя» Пекка Йормакка. Но затем забивали только хозяева площадки: дубль оформил Петри Контиола (на 32-й и 38-й минутах), по разу отличились Брайан О'Нилл (32-я, сравнял счёт) и Петер Регин (спустя 43 секунды после начала третьего периода).

«Йокерит» (55 очков, 41 игра) снова на очко опередил московский «Спартак» и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Витязь» (47 очков, 42 игры), хоть и потерпел подряд четвёртое поражение в чемпионате, пока удерживает за собой восьмую строчку на «Западе». Хотя идущий на девятом месте «Сочи» отстаёт от зоны плей-офф лишь на шесть очков.

В поединке двух динамовских команд — Минска и Риги — кто-то из соперников должен был прервать длительную серию поражений. Более удачливыми оказались латвийцы, выигравшие в гостях впервые после девяти проигранных подряд встреч. Итоговый счёт — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили Робертс Мамчицс (за три секунды до первого перерыва) и Картер Эштон (54-я минута).

Рижское «Динамо» (29 очков, 43 игры) в третий раз в текущем сезоне обыграло минских одноклубников, потерпевших 12-е поражение кряду, и обошло их (28 очков, 42 игры) в таблице Западной конференции, покинув последнюю, 12-ю строчку. Однако до зоны плей-офф обоим динамовским коллективам очень далеко — 18 и 19 очков соответственно.

Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Никитой Крыскиным, ранее писал NEWS.ru.