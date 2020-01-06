https://static.news.ru/photo/cb58cfa4-32ad-11ea-ac7e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шестёркин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский телеканал TSN составил рейтинг 50 самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первую пятёрку списка попали сразу четыре российских спортсмена.

Так, лучшим стал вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который дебютировал в НХЛ в ночь со вторника на среду. Для 24-летнего голкипера первая игра выдалась успешной: «Рейнджеры» на своей площадке одержали волевую победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0), а россиянин отметился взятием 29 из 32 бросков по воротам.

Следом за Шестёркиным расположился Григорий Денисенко, выступающий в «Локомотиве». 19-летний нападающий стал лучшим бомбардиром сборной России на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ) 2020 года. В его активе девять очков (три гола и шесть результативных передач).

На четвёртом месте оказался форвард столичного ЦСКА Кирилл Капризов.

Пятёрку лидеров замкнул 20-летний Александр Романов, также представляющий московских «армейцев».

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