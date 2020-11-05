Чехия обыграла Швецию на Кубке Карьяла

https://static.news.ru/photo/c2e75cb2-1f80-11eb-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vesa Moilanen via imago-images.de/Global look Press

Чешские хоккеисты обыграли соперников из сборной Швеции в матче Кубка Карьяла — первого этапа Евротура, традиционно проходящего в Финляндии.

Игра в Хельсинки завершилась со счётом 3:1. В первом периоде в составе чехов отличились Филип Гронек и Гинек Зогорна (17-я и 19-я минуты). Во втором периоде Якуб Галвас довёл разрыв в счёте до крупного (27-я минута). В последнем отрезке встречи швед Макс Фриберг одну шайбу отыграл (42-я минута).

Чехи в следующем матче встретятся с хозяевами турнира, а шведы сыграют с россиянами. Обе встречи состоятся 7 ноября. Сборная России играет на Кубке Карьяла — 2020 молодёжным составом, руководит командой Игорь Ларионов.

Как передавал NEWS.ru, функционеры Национальной хоккейной лиги рассматривают вариант с сокращением регулярного сезона в связи с пандемией. В одном из обсуждаемых вариантов клубы могут провести по 48 матчей вместо привычных 82.