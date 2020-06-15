Бывший тренер сборной России не исключил появления Якупова в «Ак Барсе»

Заслуженный тренер России по хоккею, бывший наставник первой и молодёжной сборных страны Владимир Плющев прокомментировал информацию о том, что нападающий Наиль Якупов, после ухода из петербургского СКА успевший сменить подмосковный «Витязь» на хабаровский «Амур», может оказаться в составе казанского «Ак Барса».
Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов вроде бы заявил, что клуб весь свой лимит на зарплаты игроков уже выбрал и больше на новичков денег нет. Но я не исключаю, что Якупов может оказаться в «Ак Барсе», тем более что он родом из этого региона, — сказал Владимир Плющев в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
Также известный специалист отметил, что в Петербурге 26-летний хоккеист не оправдал возлагавшихся на него надежд.
Якупов попал в КХЛ в солидный клуб с великолепной инфраструктурой. Клуб, который делает для игроков очень многое, чтобы они могли себя реализовать. Но те надежды, которые возлагались в Петербурге на Наиля, он не оправдал, — заявил Плющев.
Полностью интервью с Плющевым читайте на канале NEWS.ru в «
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий вернулся из питерского СКА в московское «Динамо», писал ранее NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники