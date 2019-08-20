Центральный нападающий хоккейного клуба «Оттава» Артём Анисимов прокомментировал новый контракт крайнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Он заслуживает даже больших денег! Я играл с ним, знаю, что он — игрок высочайшего уровня, который может решать исходы важных матчей, — приводит слова Анисимова
Sport24.ru.
31-летний Анисимов играл за «Чикаго» вместе с Панариным с 2015 по 2017 год.
Летом 2019 года 27-летний хоккеист подписал с клубом контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $11,6 млн.
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