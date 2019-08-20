https://static.news.ru/photo/1cdc838c-c357-11e9-8d17-fa163e074e61_660.jpg Артём Анисимов Фото: Pavel Paprskar/CTK/Global Look Press

Центральный нападающий хоккейного клуба «Оттава» Артём Анисимов прокомментировал новый контракт крайнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Он заслуживает даже больших денег! Я играл с ним, знаю, что он — игрок высочайшего уровня, который может решать исходы важных матчей, — приводит слова Анисимова Sport24.ru .

31-летний Анисимов играл за «Чикаго» вместе с Панариным с 2015 по 2017 год.

Летом 2019 года 27-летний хоккеист подписал с клубом контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $11,6 млн.

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