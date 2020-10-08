Буллит Амирова принёс «Салавату Юлаеву» волевую победу над «Сибирью»

https://static.news.ru/photo/7b1c9516-0985-11eb-b3e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcsalavat

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своём льду в серии послематчевых бросков одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 4:3Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В основное время у гостей шайбы забили Илья Морозов (9-я минута), Юусо Пуустинен (за 28 секунд до первого перерыва) и Олег Ли (34-я минута).

Уфимцы, из-за вспышки коронавируса в команде продолжающие выступать на две трети молодёжным составом, отыгрались усилиями сделавшего дубль Ильи Баранова (голы на 23-й и 57-й минутах) и Михаила С. Воробьёва (30-я).

В серии послематчевых буллитов победу юлаевцам принёс бросок 19-летнего Родиона Амирова, выбранного на прошедшем двумя днями ранее драфте НХЛ под общим 15-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

«Салават Юлаев» набрал 20 очков в 15 проведённых играх и догнал екатеринбургский «Автомобилист», занимающий второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» в гостях переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Хозяева открыли счёт на 23-й минуте усилиями Владимира Галузина, однако благодаря заброшенным шайбам Михаила Воробьёва (30-я минута), Ильи Баранова (32-я), Филипа Ларсена (35-я) и Данила Алалыкина (57-я) уфимцы сумели одержать волевую победу.