«Барыс» выиграл «кошачье» дерби в Казани, «Амур» по буллитам победил в Сочи

https://static.news.ru/photo/f0da72da-0fe5-11eb-8ce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Поединок двух клубов с «кошачьими» названиями — казанского «Ак Барса» и казахстанского «Барыса» — в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был посвящён проблеме исчезновения снежных барсов. Проблему заброшенных шайб соперникам удалось решить с куда большим трудом — гости одержали победу благодаря единственному голу в овертайме — 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором этой шайбы на 67-й секунде дополнительной пятиминутки стал нападающий клуба из Нур-Султана Роман Старченко.

Голкипер «Барыса» Йони Ортио отразил 32 броска соперника и отыграл «на ноль» впервые в нынешнем сезоне.

Защитник казанцев Альберт Яруллин провёл 400-й матч в КХЛ.

«Ак Барс» (26 очков, 18 игр) отпустил в отрыв на одно очко екатеринбургский «Автомобилист», теперь единолично возглавивший турнирную таблицу Восточной конференции.

«Барыс» (15 очков, 12 игр) закрепился на восьмом месте на «Востоке» и, выиграв третий матч подряд, продолжает восхождение по таблице, набирая ход после вынужденной паузы в чемпионате, связанной с уходом на карантин.

Хабаровский «Амур» в серии послематчевых буллитов одолел на выезде ХК «Сочи» — 4:3Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

У южан дубль оформил Олег Погоришный (голы на 18-й и 28-й минутах), ещё одну шайбу забросил Ере Карьялайнен (54-я).

В основное время у дальневосточников отличились Кирилл Рассказов (32-я минута), Владислав Ушенин (за восемь секунд до второго перерыва) и Владимир Бутузов (50-я минута).

В серии послематчевых буллитов гости реализовали сразу три броска, победный записан на счёт Дениса Голубева.

Сочинцы проводили первый матч под руководством нового главного тренера Евгения Ставровского.

В предыдущем матче «Ак Барс» дома всухую победил «Амур» (4:0), ранее писал NEWS.ru.