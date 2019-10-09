https://static.news.ru/photo/4107722c-eab6-11e9-b66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Казахстанский «Барыс» вошёл в группу лидеров в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав выездную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

У гостей шайбы забросили Даррен Диц (12-я минута) и Кёртис Волк (45-я), единственный гол у хозяев на счету Сакари Маннинена (35-я).

«Барыс» набрал 20 очков после 14 проведённых матчей и вышел на второе место на «Востоке», отставая от казанского «Ак Барса» на четыре очка.

Челябинский «Трактор» на своей площадке взял верх над московским «Динамо» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

Победу уральцам принесли точный бросок Андрея Попова (32-я минута) и дубль Ярослава Косова (47-я и 58-я минуты).

У динамовцев отличились Вадим Шипачёв (51-я минута) и Михал Чайковски (54-я).

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на своей площадке в Пекине одолел нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

Благодаря двум «быстрым» голам в большинстве Эндрю Миллера (3-я минута) и Жильбера Брюле (10-я) хозяева создали решающий перевес в счёте, поскольку гости сумели отыграть лишь одну шайбу усилиями Ильдара Шиксатдарова (48-я).

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