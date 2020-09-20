«Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Авангарда»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В поединке лидеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» дома в овертайме переиграл омский «Авангард» — 4:3ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).

В основное время в составе уральцев отличились Михаил Мамкин (33-я минута), проводивший 300-й матч в КХЛ Чарлз Геноуэй (43-я) и Станислав Бочаров (58-я).

У омичей дубль сделал Корбэн Найт (голы на 22-й и 48-й минутах), ещё одну шайбу забросил Алексей Емелин (52-я).

На третьей минуте овертайма победу хозяевам принёс Алексей Макеев, результативную передачу которому сделал Павел Дацюк, набравший в пяти последних матчах 6 очков (2+4) по системе «гол плюс пас».

Нападающий «красно-белых» Александр Хохлачёв, сделавший две результативные передачи, перешагнул отметку в 150 набранных очков в КХЛ и в последних шести встречах набрал 7 очков (1+6).

«Авангард» и «Автомобилист» после очного поединка набрали по 13 очков (омичи — после восьми игр, уральцы — после семи) и возглавили общую турнирную таблицу КХЛ.

Челябинский «Трактор» на своём льду всухую разгромил хабаровский «Амур» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

Дублем отметился Алексей Бывальцев (голы на 51-й секунде встречи и на 16-й минуте в меньшинстве), по одной шайбе забили Лукаш Седлак (34-я минута), Виталий Кравцов (38-я) и Ник Бэйлен (54-я).

Чешский голкипер челябинцев Роман Вилл отразил 17 бросков соперника и впервые в КХЛ отыграл «на ноль».

Магнитогорский «Металлург» в гостях забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА и вырвал победу, писал ранее NEWS.ru.