https://static.news.ru/photo/d07a349a-32fe-11ea-a93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: IHCAvtomobilist/twitter.com

В очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уральские команды дружно победили дальневосточные, усложнив им задачу попадания в плей-офф.

Екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке сломил сопротивление «Адмирала» из Владивостока — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

У хозяев шайбы забросили Питер Холланд (на 62-й секунде встречи), Дэн Секстон (13-я минута), Георгий Белоусов (47-я), Брукс Мэйсек (49-я) и Анатолий Голышев (56-я, спустя 24 секунды после второго гола соперника).

В составе гостей отличились Александр Мерескин (35-я) и Мартин Бакош (56-я).

«Автомобилист» (57 очков, 45 игр) занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» (47 очков, 44 игры) находится на девятой строчке на «Востоке», отставая от зоны плей-офф на два очка.

Магнитогорский «Металлург» дома едва не упустил победу над хабаровским «Амуром» — 4:3 (1:0, 3:0, 0:3).

У «сталеваров» дубль оформил Богдан Потехин (голы на 7-й и 36-й минуте), по разу отличились Деннис Расмуссен (24-я) и Андрей Нестрашил (37-я).

Однако в третьем периоде дальневосточники усилиями Александра Горшкова (42-я минута), Павла Турбина (52-я) и Данила Файзуллина (57-я) едва не совершили камбэк, сократив отставание в счёте до минимума.

«Металлург» (53 очка, 47 игр) закрепился на пятом месте на «Востоке», отставание «Амура» (41 очко, 45 игр) от кубковой восьмёрки в этой же конференции составляет восемь очков.

Московский «Спартак» дома в овертайме уступил финскому «Йокериту», казахстанский «Барыс» в гостях победил нижнекамский «Нефтехимик», писал ранее NEWS.ru.