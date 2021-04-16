«Авангард» наносит ответный удар: что будет с ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Определились финалисты Кубка Гагарина. В главной битве за трофей встретятся московский ЦСКА и омский «Авангард». И если в Западной конференции борьба за выход выглядела довольно уныло (пусть и с шестью матчами), то «Восток» поразил в самое сердце.

Что было на «Западе»

Всё началось довольно ровно — ЦСКА не просто выбился в лидеры противостояния со СКА, но и уверенно одержал три победы подряд. Однако петербуржцы в четвёртой встрече оставили все силы на льду и отыграли очко, а затем и вовсе сократили отставание. Когда счёт в серии стал 3:2 в пользу команды Игоря Никитина, ожидалась жара. Но наши ожидания — наши проблемы. До седьмого матча СКА не дожил. И здесь нужно отдать должное москвичам — в нужный момент не расклеились, сыграли безупречно и полностью заслужили выход в финал.

Алексей Даничев/РИА Новости

Даже немного жаль, что не повторилась история шестилетней давности, когда СКА в противостоянии с москвичами после такого же 0:3 волшебно спасся. Но петербуржцы с лучшей в лиге скамейкой и ротацией не сделали ничего: не освежили команду, не сделали ни единой перестановки — руководство оставило победный состав на заключительную игру.

А вот Никитин, напротив, изменений не побоялся, обновил состав. И не прогадал. В гостях ребята не просто огненно смотрелись, они готовы были своим желанием фактически растопить под ногами лёд. ЦСКА заставил ошибаться звёзд СКА и показал, что в финале сопернику будет очень не сладко, кто бы им ни стал.

«Восток» — дело зрелищное

То, что творилось в матчах «Авангарда» и «Ак Барса», — это, что называется, настоящий хоккей со всеми его прелестями. Все матчи финальной серии выигрывала команда, которая играла на выезде и открывала счёт. Так что к седьмой встрече болельщики «Авангарда», несмотря на все скандалы и неприятные ситуации (токсический шок печени Емелина и 30 протестов), могли быть чуть более спокойны — команда как раз играла в гостях.

"Авангард" — "Ак-Барс" Максим Богодвид/РИА Новости

В целом все игры были довольно близкие. Но в таких историях очень часто важна удача. И в первых двух встречах она сопутствовала именно «ястребам». Однако, как мы знаем, удача — дама капризная и быстро меняет фаворита. Так что следующие две встречи остались за «Ак Барсом». Возможно, во многом на «Авангард» повлияли внешние перипетии — клуб подал 30 протестов на судейство, плюс ситуация с Емелиным. Омичам несладко пришлось не просто играть на льду без капитана, но и отбиваться от всевозможных слухов со стороны СМИ относительно здоровья хоккеиста.

Попытаться отследить логику и закономерность этой серии нереально. Посмотрите хотя бы на седьмую встречу: вначале инициативу захватил «Авангард», но под конец первого периода проснулся «Ак Барс». Причём не просто проснулся, но и устроил феерию во второй двадцатиминутке. И вот когда, казалось, система сломлена и хозяева готовы праздновать победу, омичи в заключительном периоде перевели игру в овертайм и первым броском с расстрельной позиции Каски забросил в «девятку». И вот приблизительно так проходили все игры.

К слову, на «Востоке» семи матчей не случалось с 2013 года (восемь лет!), когда пытались определить сильнейшего «Ак Барс» и «Трактор». Что тогда, что сейчас в финал вышел совсем не «Ак Барс».

На что рассчитывать в финале

После таких полуфиналов (особенно Восточной конференции) не представляется скучной борьба за главный титул. Да и фавориты не очевидны. Команды уже встречались в финальном сражении в 2019 году, и тогда москвичи впервые стали обладателями Кубка. Но с тех пор многое изменилось, «ястребы» стали, возможно, чуть сильнее. Они явно не забыли то болезненное поражение и готовы нанести ответный удар.

Тем не менее заслуженный тренер Фёдор Канарейкин в разговоре с NEWS.ru не назвал явного претендента на звание победителя.

Пока трудно сказать, кто ближе к победе. А вот к первой игре команды подходят по-разному: если ЦСКА довольно спокойно разобрался на «Западе» в финале конференции со СКА и имел достаточно времени, чтобы залечить раны, восстановиться и подготовиться, то у «Авангарда» на «Востоке» была очень серьёзная серия, интересная и длинная битва, в которой «ястребы» показали свою состоятельность. «Армейцы» подходят к первой встрече со временем для подготовки, омичи, что называется, из огня в полымя. Я не отдам предпочтение ни одной команде, но первая игра будет насыщенная, контрастная, раскроет всю дальнейшую серию и не будет быстрой, — сказал Канарейкин.

Но предпочтение всё равно отдал омичам, связав это в первую очередь с психологическим состоянием.

«Авангард» сейчас в очень хорошем эмоциональном заряде — эта серия была трудной и отняла много сил, но дала большой психологический импульс. На этой волне «Авангард» выйдет на первую игру, они находятся в хорошем игровом ритме. Встречаются две команды с разной временной подготовкой. Отдам предпочтение в первой игре «Авангарду» — счёт будет 2:1, — добавил он.

Только вот времени на восстановление у команды Боба Хартли всё равно меньше. Как утверждает тренер, «самое главное сейчас — правильно подвести ребят к этой игре».

Два дня достаточно, чтобы нормально восстановиться, по опыту говорю. Есть игровой ритм, и когда команда попадает в него, организм адаптируется, и с этими ежедневными трудностями ты справляешься. Этих нескольких дней хватит, чтобы восстановиться и войти в первый матч серии, — заключил Канарейкин.