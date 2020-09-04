«Авангард» и минское «Динамо» выиграли домашние матчи в КХЛ

https://static.news.ru/photo/8fda45fc-ef9f-11ea-84e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: dynamo.ru/facebook.com

Омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке в подмосковной Балашихе взял верх над столичным «Динамо» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

У «ястребов» отличились Сергей Шумаков (3-я минута) и Рид Буше (17-я), «бело-голубые» ответили голом Владимира Брюквина (12-я).

Минское «Динамо», получившее двумя днями ранее два очка без игры из-за неявки на матч финского «Йокерита», одержало теперь уже полноценную победу, одолев в овертайме казахстанский «Барыс» — 5:4ОТ (0:0, 4:1, 0:3, 1:0).

В составе минчан в основное время шайбы забросили Брендон Козун (26-я минута), Роб Клинкхаммер (27-я), Артём Демков (29-я), Егор Шарангович (за две секунды до второго перерыва).

У «Барыса» авторами голов стали Антон Сагадеев (40-я минута), Роман Старченко (на 33-й секунде третьего периода), Никита Михайлис (55-я минута) и Даррен Диц (58-я).

На 31-й секунде дополнительной пятиминутки победу «зубрам» принёс оформивший дубль Роб Клинкхаммер.

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде уверенно переиграл череповецкую «Северсталь» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

«Авангард» и «Салават Юлаев» в своих первых матчах нового сезона также добились побед, ранее писал NEWS.ru.