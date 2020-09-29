«Авангард» дома победил «Йокерит», минчане выиграли шестой раз подряд

https://static.news.ru/photo/65485b60-0284-11eb-a82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: jokerithc/instagram.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» на своей арене в подмосковной Балашихе вырвал волевую победу в овертайме у финского «Йокерита» — 3:2ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

В основное время «джокеры» дважды выходили вперёд благодаря дублю Никласа Енсена (голы на 26-й и 44-й минутах), однако «ястребы» отыгрывались усилиями Егора Чинахова (31-я минута) и Сергея Шумакова (55-я).

За 34 секунды до окончания дополнительной пятиминутки Егор Чинахов оформил дубль, реализовав численное преимущество, и принёс победу омичам.

«Авангард» набрал 20 очков в 12 проведённых играх и продолжает лидировать в общей таблице КХЛ.

Минское «Динамо» продлило победную серию в чемпионате до шести матчей, переиграв на выезде череповецкую «Северсталь» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

У гостей отличились Владислав Колячонок (3-я минута), Егор Шарангович (за 37 секунд до второго перерыва), Роб Клинкхаммер (44-я минута) и Кирилл Воронин (за 57 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы у «сталеваров» на 54-й минуте стал Денис Вихарев.

Минское «Динамо» с 16 очками в десяти проведённых встречах лишь на очко отстаёт от лидирующих в таблице Западной конференции московских «армейцев».

Китайский «Куньлунь Ред Стар», проводящий домашние матчи на подмосковной «Арене Мытищи», едва не отыграл отставание в три шайбы, но всё же уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

В составе гостей точными бросками отметились Алексей Волгин (на 52-й секунде встречи), Марат Хайруллин (7-я минута), Павел Порядин (25-я) и Александр Кучерявенко (29-я). А словацкий форвард Либор Гудачек сделал три результативные передачи.

Хозяева почти сотворили камбэк благодаря дублю Тайлера Вона (голы на 27-й минуте и за 41 секунду до конца второго периода) и шайбе Глеба Зырянова (51-я минута), однако перевести игру в овертайм так и не сумели.

Рижское «Динамо», находящееся на карантине из-за вспышки коронавируса в команде, не захотело выставлять резервных игроков в домашнем поединке с ЦСКА и было наказано техническим поражением (0:5).

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в чемпионате, уступив в Новосибирске «Сибири», писал ранее NEWS.ru.