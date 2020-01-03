Вратарь Ярослав Аскаров попал в стартовый состав молодёжной сборной России по хоккею в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Швеции.
Полный состав российской команды опубликован в Twitter на странице Федерации хоккея России.
А вот и состав на полуфинал, изучаем— Хоккей России (@russiahockey)
#снамироссия pic.twitter.com/uMeGnglyvW January 4, 2020
В полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии, сборная России встретится с командой Швеции. Поединок пройдёт в субботу, 4 января, в Остраве, писал NEWS.ru.
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