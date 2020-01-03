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Белоруссия и Латвия в следующем году проведут один из лучших чемпионатов мира по хоккею, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

Лукашенко выразил IIHF и её главе благодарность за возможность провести мероприятие. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведём этот чемпионат, — подчеркнул он. Президент...