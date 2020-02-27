Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) обеспокоена ситуацией с коронавирусом, но пока отменять чемпионат мира в Швейцарии не планируется, заявил президент организации Рене Фазель.

Мы надеемся на лучшее. Мы все очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Но пока рано что-либо говорить, до турнира ещё два с лишним месяца, посмотрим, — приводит слова Фазеля ТАСС. Глава...