В трёх матчах игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды не решали никаких турнирных задач, и те из клубов, кто завершает сезон, не попав в плей-офф, получили возможность громко хлопнуть дверью.
Именно таким способом и попрощался со своими болельщиками хабаровский «Амур», на своей площадке всухую разгромивший казахстанский «Барыс» — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).
Хет-трик оформил Вячеслав Ушенин (голы на 15-й, 17-й минутах и за 13 секунд до финальной сирены), по разу отличились Томаш Зогорна (46-я минута) и Михал Йордан (49-я).
Голкипер дальневосточников Евгений Аликин отразил 31 бросок соперника и отыграл «на ноль» седьмой матч в нынешнем сезоне.
«Барыс» (84 очка, 62 игры) завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с магнитогорским «Металлургом».
«Амур» (62 очка, 62 игры) финишировал на девятой строчке в таблице «Востока».
Новосибирская «Сибирь» дома одержала волевую победу над рижским «Динамо» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
Гости добились преимущества в две шайбы благодаря голам Картера Эштона (12-я минута) и Бенджамина Маршалла (на 49-й секунде второго периода).
Сибиряки отыгрались и вырвали победу усилиями Микаэля Руохомаа (31-я минута), Игоря Макарова (50-я), Александра Шарова (51-я) и Данила Романцева (56-я).
«Сибирь» (74 очка, 62 игры) стала пятой на «Востоке» и начнет плей-офф серией с екатеринбургским «Автомобилистом».
Рижское «Динамо» (41 очко, 62 игры) завершило сезон на предпоследнем, 11-м месте в таблице Западной конференции.
«Адмирал» на своей площадке во Владивостоке уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2).
У хозяев отличились Никита Коростелёв (3-я минута) и Мартин Бакош (19-я), в составе гостей авторами голов стали Йонас Энлунд (27-я), Павел Порядин (42-я) и Марат Хайруллин (57-я).
«Нефтехимик» (64 очка, 62 игры) финишировал на восьмой строчке в таблице «Востока» и в первом раунде плей-офф встретится с казанским «Ак Барсом».
«Адмирал» (56 очков, 62 игры) завершил регулярный чемпионат на 11-м месте на «Востоке».
Нижегородское «Торпедо» победило финский «Йокерит» и завоевало последнюю путёвку в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.
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