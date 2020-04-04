Александр Овечкин рассказал, какой фильм заставил его заплакать

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не смог сдержать эмоций при просмотре фильма «Дневник памяти».
Ленту он смотрел вместе со своей супругой Анастасией.
Я не разрыдался, но к горлу подступил комок. Посмотрел на Настю, а она плачет. И я подумал: «Ладно, нужно пойти и заняться чем-нибудь, чтобы не думать об этом», — сказал спортсмен в интервью для Men’s Journal.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Овечкин дал первые уроки по игре в хоккей полуторагодовалому сыну Серёже. Хоккейную коробку, пока безо льда, установили во дворе дома.
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