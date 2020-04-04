Александр Овечкин рассказал, какой фильм заставил его заплакать

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Анна Кастерова, которая является супругой прославленного хоккеиста Евгения Малкина, российского нападающего «Питтсбург Пингвинз», рассказала, как её семья пережила нападки из-за американского гражданства.

Она рассказала, что их с Евгением эта ситуация расстроила. Девушка отметила, что Малкин всегда был патриотом и очень любит свою родину. Он всегда занимался благотворительностью, много помогал. Он добряк сам...