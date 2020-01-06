https://static.news.ru/photo/d3962950-316d-11ea-b549-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду победил магнитогорский «Металлург» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили Олег Ли (25-я минута) и Данис Зарипов (на 59-й секунде третьего периода).

Джастин Азеведо, ассистировавший Зарипову, отдал 200-ю результативную передачу в КХЛ.

Голкипер казанцев Тимур Билялов, отразив все 12 бросков соперника, отыграл «на ноль» восьмой матч в нынешнем сезоне. Его сухая серия составляет 155 минут 14 секунд.

«Ак Барс» (66 очков, 43 игры) благодаря этой победе обошёл на одно очко московских «армейцев» и единолично возглавил общую таблицу чемпионата КХЛ. «Металлург» (51 очко, 46 игр) прервал свою серию из четырёх побед и остался на пятом месте в таблице Восточной конференции.

Минское «Динамо» дома потерпело крупное поражение от китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3).

У гостей дубль сделал Брэндон Ип (голы на 28-й и 50-й минутах), по разу отличились Лукас Локхарт (27-я минута, в меньшинстве), Хантер Шинкарук (55-я) и Тайлер Вон (56-я).

Единственную шайбу у минчан забросил на 32-й минуте Артём Демков.

«Куньлунь» (50 очков, 47 игр) впервые победил после четырёх кряду поражений в чемпионате и поднялся на шестое место на «Востоке». Безнадёжный аутсайдер Западной конференции минское «Динамо» отстаёт от зоны плей-офф на 18 очков.

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