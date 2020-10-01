«Ак Барс» проиграл в Ярославле и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

https://static.news.ru/photo/71b7a4d4-0417-11eb-961d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/hclokomotiv

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» на своём льду одолел казанский «Ак Барс» — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).

У «железнодорожников» шайбы забросили Владимир А. Ткачёв (13-я минута), Максим Осипов (15-я), Артур Каюмов и Артём Ильенко (оба на 26-й минуте с интервалом в 15 секунд).

В составе гостей дубль сделал Станислав Галиев (голы на 19-й и 29-й минутах), один раз отличился Стефан Да Коста (30-я минута).

«Ак Барс» потерпел третье подряд поражение в чемпионате, но с 17 набранными очками в 12 играх остался на втором месте в таблице Восточной конференции.

Финский «Йокерит» в гостях сумел вырвать волевую победу у череповецкой «Северстали» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

«Сталевары» дважды выходили вперёд благодаря точным броскам Владислава Кодолы (15-я минута, в меньшинстве) и Владислава Провольнева (29-я).

Однако «джокеры» не только отыгрывались усилиями Микко Лехтонена (19-я) и Эли Толванена (34-я), но и забили победные голы — они на счету Ииро Пакаринена (46-я), Никласа Енсена (49-я) и Саку Мяеналанена (59-я).

Рижское «Динамо», вернувшееся к выступлениям в КХЛ после двухнедельного карантина из-за заражения коронавирусом нескольких игроков, сразу встретилось в клубном дерби с минскими динамовцами — и победило в серии буллитов — 4:3Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0).

В основное время у минчан отличились Роман Горбунов (19-я минута) и оформивший дубль Артём Демков (голы на 28-й и 36-й минутах).

Хозяева ответили точными бросками Павла Чернова (33-я минута), Мэтью Майоне (38-я) и Глеба Прохоренкова (58-я).

В серии послематчевых буллитов победным для рижан оказался бросок Павла Чернова.

Рижское «Динамо» сумело прервать серию из четырёх поражений в чемпионате и одновременно положило конец победной серии «зубров» из шести игр.

Тем не менее минчане, набрав 17 очков в 11 играх, сохраняют место в топ-3 клубов Западной конференции.

«Ак Барс» в предыдущей встрече потерпел поражение в Нижнем Новгороде от «Торпедо», писал ранее NEWS.ru.