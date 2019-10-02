https://static.news.ru/photo/4f7bd928-e599-11e9-b310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В центральном поединке очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» на своём льду одержал победу над петербургским СКА — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

В середине второго периода в течение двух с половиной минут две шайбы в ворота «армейцев» забросили хоккеисты по фамилии Галимов: Артём (на 26-й) и Эмиль (на 29-й).

Алексей Бывальцев в большинстве на 58-й минуте сократил отставание в счёте, однако большего гостям добиться не удалось

Набрав 20 очков в 12 проведённых встречах, «Ак Барс» на очко опередил «Автомобилист» из Екатеринбурга и вышел на первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Нижнекамский «Нефтехимик» дома уступил финскому «Йокериту» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

Победу гостям принесли точные броски Хенри Иконена (47-я минута) и Джона Нормана (58-я). У хозяев единственную шайбу забросил Александр Брынцев (52-я).

«Адмирал» во Владивостоке потерпел поражение от новосибирской «Сибири» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Дубля, который оформил финский нападающий сибиряков Юусо Пуустинен (отличился на 5-й минуте и за 61 секунду до финальной сирены), вполне хватило для победы.

Дальневосточники ответили лишь шайбой Дениса Вихарева (21-я минута).

ЦСКА в столичном дерби разгромил «Спартак» и вышел на первое место в таблице «Запада», писал ранее News.ru.