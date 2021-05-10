22 россиянина из клубов НХЛ поборются за Кубок Стэнли

В ночь на 11 мая в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3 (ОТ). Таким образом определились все 16 клубов, которые поборются в плей-офф чемпионата. Среди участников 22 россиянина.
Ранее из Северного дивизиона дальше прошли «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс», из Западного в плей-офф попали «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», из Восточного — «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», и из Центрального за главный трофей НХЛ посоревнуются «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз».