22 россиянина из клубов НХЛ поборются за Кубок Стэнли

Ранее из Северного дивизиона дальше прошли «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс», из Западного в плей-офф попали «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», из Восточного — «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», и из Центрального за главный трофей НХЛ посоревнуются «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз».

