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22 россиянина из клубов НХЛ поборются за Кубок Стэнли

09:37, 11 мая 2021

В ночь на 11 мая в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3 (ОТ). Таким образом определились все 16 клубов, которые поборются в плей-офф чемпионата. Среди участников 22 россиянина.

Ранее из Северного дивизиона дальше прошли «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс», из Западного в плей-офф попали «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», из Восточного — «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», и из Центрального за главный трофей НХЛ посоревнуются «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз».

Как сообщает пресс-служба Лиги, плей-офф начнётся в ночь на 16 мая. «Вашингтон Кэпиталз» примет «Бостон Брюинз» и откроет серию игр.

Регулярный чемпионат Лиги завершится в следующую среду, 19 мая. До сих пор не во всех дивизионах окончательно известны итоговые места.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит». 

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