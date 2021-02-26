Вымерший вид гусей нашли историки на древней фреске

https://static.news.ru/photo/3e8fae56-783b-11eb-9809-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Исследователи разглядели изображения вымершего вида пятнистых гусей на стене гробницы древнеегипетского принца Нефермаата и его жены Атет. Эксперты отметили, что фреска запечатлела представителя пернатых, который значительно отличается от современных красногрудых гусей.

Речь идёт о знаменитом произведении, получившем название «Медумские гуси». На рисунке запечатлены шесть птиц разных видов. Он был найден при раскопках гробницы в 1871 году. Считается, что изображению — 4,6 тысячи лет.

Рассмотреть фреску заново решили специалисты из Квинслендского университета, а главным экспертом выступил австралийский учёный Энтони Ромилио. Он обратил внимание на то, что окрас двух особей отличается от внешнего вида обычных краснозобых казарок. Специалист пришёл к выводу, что это неизвестные ранее науке вымершие гуси.

Рисунок на стене гробницы, который отличается яркими цветами и узорами, является единственным изображением гусей этого вида. Ранее были известны лишь окаменелости этих птиц. Древняя фреска из коллекции музея египетских древностей в Каире стала новым подтверждением их существования и единственным известным на данный момент изображением.

Ранее NEWS.ru писал, что египетские и американские археологи нашли, возможно, древнейшую пивоварню в мире. Объект расположен в египетской провинции Сохаг.