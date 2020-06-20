В Турции отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/c3e1e218-b2e8-11ea-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

Доктор исторических наук из Стамбульского университета Мехмет Перинчек заявил, что итоги и уроки Второй мировой войны относятся к настоящему и будущему в той же мере, что и к прошлому.

Турецкий учёный прокомментировал для РИА Новости статью президента России Владимира Путина о самом масштабном военном конфликте в истории человечества.

Я считаю статью Путина о Второй мировой войне очень важной <...> Сегодня нет нацистской Германии, но есть силы с такими же амбициями. То, что произошло во Вьетнаме, Ираке, Ливии, не является делом Гитлера. Есть современные агрессоры и поджигатели войны, которые заменили его, — отметил Перинчек.

Историк привёл пример дезинформации, которая привела к войне, из новейшей истории — вторжение США и союзников Вашингтона в Ирак в 2003 году, оправданное наличием у ближневосточного государства оружия массового поражения.

Не Геббельс сказал ложь о том, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения. Мы всё ещё видим в качестве предлогов оккупации подобные примеры лжи и пропаганды, — подчеркнул учёный.

Перинчек отметил, что силы, стремящиеся добиться мировой гегемонии любым путём, существуют и сейчас, спустя десятки лет после того, как «мир избавился от нацистов».

Владимир Путин ранее написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале, который первым опубликовал журнал National Interest, президент России указывает на попытки ревизии итогов конфликта, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.

Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была перепечатана «Российской газетой» и опубликована на сайте Кремля.

МИД Великобритании, реагируя на статью Путина, признал роль СССР в войне, и предпочёл не вступать в полемику с президентом РФ, передавал NEWS.ru.