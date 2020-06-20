В Турции отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне

Доктор исторических наук из Стамбульского университета Мехмет Перинчек заявил, что итоги и уроки Второй мировой войны относятся к настоящему и будущему в той же мере, что и к прошлому.
Турецкий учёный
Я считаю статью Путина о Второй мировой войне очень важной <...> Сегодня нет нацистской Германии, но есть силы с такими же амбициями. То, что произошло во Вьетнаме, Ираке, Ливии, не является делом Гитлера. Есть современные агрессоры и поджигатели войны, которые заменили его, — отметил Перинчек.
Историк привёл пример дезинформации, которая привела к войне, из новейшей истории — вторжение США и союзников Вашингтона в Ирак в 2003 году, оправданное наличием у ближневосточного государства оружия массового поражения.
Не Геббельс сказал ложь о том, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения. Мы всё ещё видим в качестве предлогов оккупации подобные примеры лжи и пропаганды, — подчеркнул учёный.
Перинчек отметил, что силы, стремящиеся добиться мировой гегемонии любым путём, существуют и сейчас, спустя десятки лет после того, как «мир избавился от нацистов».
Владимир Путин ранее
Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.
Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была
МИД Великобритании, реагируя на статью Путина, признал роль СССР в войне, и предпочёл не вступать в полемику с президентом РФ, передавал NEWS.ru.
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