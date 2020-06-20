Политика

Пушков оценил ответ британского МИД на статью Путина о Второй мировой войне

11:50, 20 июня 2020 338
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Великобритания, отреагировав на статью Владимира Путина в американском журнале The National Interest, предпочла не вступать в полемику с президентом России. Признав роль СССР в разгроме нацизма, официальный Лондон оставил без комментариев тему причин начала Второй мировой войны, подметил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он добавил, что «мюнхенский сговор» Запада с лидером нацистов Адольфом Гитлером является «ахиллесовой пятой» любых попыток разделить вину за начало войны между Германией и СССР.

Мюнхен был ДО пакта Риббентропа — Молотова. И стал первым спусковым курком гитлеровской агрессии. Это невозможно опровергнуть. Остальное — спекуляции и эмоции, — заявил Пушков в Twitter

Ранее российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

В статье российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.

Как писал NEWS.ru, представитель МИД Великобритании, комментируя статью, подчеркнул, что историю нельзя переписывать в угоду интересам той или иной страны. В ведомстве отметили, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.

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