Пушков оценил ответ британского МИД на статью Путина о Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/73915a60-b2d3-11ea-ac4b-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Великобритания, отреагировав на статью Владимира Путина в американском журнале The National Interest, предпочла не вступать в полемику с президентом России. Признав роль СССР в разгроме нацизма, официальный Лондон оставил без комментариев тему причин начала Второй мировой войны, подметил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Он добавил, что «мюнхенский сговор» Запада с лидером нацистов Адольфом Гитлером является «ахиллесовой пятой» любых попыток разделить вину за начало войны между Германией и СССР.
Мюнхен был ДО пакта Риббентропа — Молотова. И стал первым спусковым курком гитлеровской агрессии. Это невозможно опровергнуть. Остальное — спекуляции и эмоции, — заявил Пушков в Twitter
Ранее российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.
В статье российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.
Как писал NEWS.ru, представитель МИД Великобритании, комментируя статью, подчеркнул, что историю нельзя переписывать в угоду интересам той или иной страны. В ведомстве отметили, что победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.