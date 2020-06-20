Историческую статью Путина оценили в МИД Британии

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Россия не может доверять заявлениям британских властей о том, что к событиям в Солсбери, «весьма вероятно», причастны русские. Так отозвался о событиях, связанных со Скрипалями, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР. Британская телекомпания по этому поводу высказала приятное удивление, так как это первый случай, когда в штаб-квартиру были допущены иностранные...