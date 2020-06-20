Историческую статью Путина оценили в МИД Британии

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, быть политическим инструментом. Разгром нацистской Германии стал возможен благодаря мужеству солдат СССР и стран-союзников.
Так представитель МИД Великобритании прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне,
Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима, — отметил представитель Форин-офиса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что статья Владимира Путина примечательна не только своим содержанием, но и журналом, в котором она была опубликована. Если раньше программные материалы российского лидера появлялись в таких уважаемых изданиях, как The Wall Street Journal, то на это раз был выбран нишевый журнал с неоднозначной репутацией The National Interest.
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