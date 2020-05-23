В Ростовской области нашли запертый сейф времён ВОВ

https://static.news.ru/photo/eb9ca9ea-9db8-11ea-ba51-fa163e074e61_660.jpg Фото: mius_front/instagram.com

Участники поискового отряда «Миус-фронт» во время раскопок в Ростовской области обнаружили походный сейф времён Великой Отечественной войны. Несмотря на проведённые в земле годы артефакт в достаточно хорошем состоянии. Однако он оказался заперт на ключ.

По мнению руководителя отряда Андрея Кудрякова, металлический ящик мог принадлежать штабу 339-й стрелковой Таманско-Бранденбургской дивизии, которая защищала подступы к Ростову-на-Дону от фашистских захватчиков.

Предположительно сейф был оставлен в октябре 1941 года, когда части дивизии прорывались из окружения, пишет «Российская газета». Не исключено, что внутри находятся строевые и даже секретные документы, либо полевая касса.

Военные историки уже начали подготовку к работам по вскрытию сейфа.

Ранее в центральном районе Новороссийска, как сообщал NEWS.ru, обнаружили немецкий бункер времён Великой Отечественной войны. Предполагается, что он был построен нацистами в период оккупации города.