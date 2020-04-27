В Чёрном море нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения»

https://static.news.ru/photo/161f1ec6-8885-11ea-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Останки санитарного теплохода «Армения» были найдены в Чёрном море недалеко от Ялты. После налёта немецкой авиации в ноябре 1941 года, жертвами одной из самых масштабных морских катастроф стали, по разным подсчётам, от 5 до 10 тыс. человек, находящихся на его борту.

Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применён телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, — говорится в сообщении Русского географического общества.

Исследователи уточнили, что корпус судна не имеет очевидных пробоин и следов от торпед, при этом на надстройках и палубах есть явные следы разрушений, что свидетельствует о попадании в корпус авиабомб.

Теплоход «Армения» вышел из Севастополя 6 ноября 1941 года, он эвакуировал раненых, персонал госпиталей и жителей города. 7 ноября теплоход забрал в Ялте ещё несколько сотен человек, среди которых были сотрудники «Артека» с семьями и часть партийного руководства Крыма. Кроме того, на его борту находились архивы и музейные коллекции. В этот же день его атаковала немецкая авиация, теплоход ушёл под воду за четыре минуты. Это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель «Титаника», став одной из самых крупных морских катастроф. Из всех пассажиров выжили единицы.

Как писал NEWS.ru, интерактивная база данных о 500 тысячах советских солдат, погибших в лагерях Германии в годы войны, будет опубликована на специальном сайте. Соглашение о передаче документов подписали архивные службы РФ и Германии. Переводом полученных материалов в цифровой формат займётся отечественная корпорация ЭЛАР. Как пояснили в Германском историческом институте в Москве, когда работа будет завершена, на специальном портале при вводе фамилии, имени, года и места рождения можно будет увидеть весь жизненный путь соотечественника. Если советский солдат погиб в немецком лагере, будут указаны номер могилы и её местонахождение.