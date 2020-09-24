Первый атомный авианосец: 60 лет с момента спуска на воду «Энтерпрайза»

24 сентября 1960 года в США был спущен на воду первый ударный авианосец ВМС «Энтерпрайз» с атомной энергетической установкой. Корабль вышел в воды Атлантики на приёмо-сдаточные испытания и вернулся обратно в Ньюпорт-Ньюс.
25 ноября 1961-го «Энтерпрайз» был введён в состав ВМС США. В следующем году он совершил своё первое плавание, продолжавшееся три месяца. В ходе миссии под командованием Винсента Депо проводились ходовые испытания и учения с целью выявления полных возможностей корабля.
Общий боезапас вооружений авианосца составлял 2 520 тонн. Он имел наибольшую (342,3 метра) длину среди боевых кораблей в мире.
За годы службы «Энтерпрайз» был задействован во многих военных кампаниях и учениях, в частности, в морской блокаде Кубы во время Карибского кризиса, во Вьетнамской войне, в операции против Ирака.
14 января 1969 года на борту «Энтерпрайза» взорвалась ракета, в кормовой части авианосца возник сильный пожар, который, в свою очередь, привёл к серии взрывов авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет. В результате более 20 человек погибли, 343 получили ранения, было потеряно 15 самолётов. Нанесённый кораблю ущерб был оценён в $126 млн.
1 декабря 2012 года «Энтерпрайз» был выведен из строя действующих кораблей ВМС США в Норфолке, штат Вирджиния.
Самые яркие фотографии авианосца — в фотогалерее NEWS.ru.
Строительство Enterprise CVN 65 в компании Newport News Shipbuilding & Dry Dock Company - 1959 год
seaforces.org
Церемония крещения Enterprise CVN 65 в компании Newport News Shipbuilding & Dry Dock - 24 сентября 1960 года
seaforces.org
Средиземное море - октябрь 1962 года
seaforces.org
Ангарная палуба с самолетами CVW-6 - сентябрь 1964 года
seaforces.org
Чёрный дым поднимается от USS Enterprise (CVAN-65) после пожара, который произошел во время проведения воздушных операций близ Гавайев 14 января 1969 года. Массовый пожар начался, когда ракета Зуни случайно взорвалась под крылом F4 Phantom II.
seaforces.org
Возвращение из Вьетнама - май 1975 года
seaforces.org
1982 год
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Перл - Харбор, Гавайи - июнь 1984 года
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1997 год
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Центр управления воздушным движением - декабрь 1998 года
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Июль 2004 года
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2005 год
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Норфолк, штат Вирджиния, май 2006 года
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Ноябрь 2007 года
seaforces.org
USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) с USS Enterprise (CVN 65) - 5 - й флот AOR сентябрь 2012 года
seaforces.org
Церемония инактивации USS Enterprise, ! декабря 2012 года, Норфолк, Вирджиния, США
MC3 Zachary S. Welch/Global Look Press
Церемония инактивации USS Enterprise, ! декабря 2012 года, Норфолк, Вирджиния, США
MC3 Zachary S. Welch/Global Look Press
Атлантический океан - март 2012 года
seaforces.org
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