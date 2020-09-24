Первый атомный авианосец: 60 лет с момента спуска на воду «Энтерпрайза»

24 сентября 1960 года в США был спущен на воду первый ударный авианосец ВМС «Энтерпрайз» с атомной энергетической установкой. Корабль вышел в воды Атлантики на приёмо-сдаточные испытания и вернулся обратно в Ньюпорт-Ньюс.

25 ноября 1961-го «Энтерпрайз» был введён в состав ВМС США. В следующем году он совершил своё первое плавание, продолжавшееся три месяца. В ходе миссии под командованием Винсента Депо проводились ходовые испытания и учения с целью выявления полных возможностей корабля.

Общий боезапас вооружений авианосца составлял 2 520 тонн. Он имел наибольшую (342,3 метра) длину среди боевых кораблей в мире.

За годы службы «Энтерпрайз» был задействован во многих военных кампаниях и учениях, в частности, в морской блокаде Кубы во время Карибского кризиса, во Вьетнамской войне, в операции против Ирака.

14 января 1969 года на борту «Энтерпрайза» взорвалась ракета, в кормовой части авианосца возник сильный пожар, который, в свою очередь, привёл к серии взрывов авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет. В результате более 20 человек погибли, 343 получили ранения, было потеряно 15 самолётов. Нанесённый кораблю ущерб был оценён в $126 млн.

1 декабря 2012 года «Энтерпрайз» был выведен из строя действующих кораблей ВМС США в Норфолке, штат Вирджиния.

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