Опубликованы доклады вермахта о необходимости добыть русские валенки

Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда. Танкисты отдыхают на привале в пригороде Ленинграда

Сотрудники Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) и Германского исторического института обнаружили доклады немецких военных частей о битве под Москвой в 1941–1942 годах. Из-за морозов немецким солдатам были необходимы русские валенки, заявлял дивизионный врач 3-й мотопехотной дивизии, следует из опубликованных «Газетой.Ru» документов.

Ежедневно в районе дивизии происходит до 10 случаев обморожения. Войска на передовой особенно подвержены обморожению, которое в основном поражает ноги (90%). Кажется совершенно необходимым обратить внимание на обувь этих людей... Русские валенки также должны быть приобретены всеми способами, — указано в меморандуме врача.

Сотрудник Германского исторического института в Москве Маттиас Уль сообщил, что немцы проиграли битву не из-за отсутствия зимнего обмундирования, её командование скорее недооценило состояние войск Красной Армии. И именно победа под Москвой стала для СССР началом пути к Берлину, отметил он.

Найденные документы, ранее не опубликованные, станут доступны желающим в рамках совместного проекта Российского исторического общества, ЦАМО и Германского исторического института в Москве.

Ранее Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев времён Великой Отечественной войны. В подборку попали кадры конца 1941 года, на которых отображены не только боевые будни военачальников, но и редкие минуты отдыха.