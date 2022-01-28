Нжде контрабандой тянут в Москву

Эти недели для страны особые. В столице широко отмечали 80-летие победы над фашистскими ордами под Москвой. Президент Владимир Путин в родном Санкт-Петербурге в день 78-летия ликвидации блокады возложил цветы к монументу на Пискарёвском кладбище. А сегодня в армянском культурном центре на улице Советской Армии в Москве намерены показать фильм о Гарегине Тер-Арутюняне, известном как Нжде.

Фигура этого боевика, успевшего даже повоевать в российской императорской армии, давно вызывает горячие споры за границами современной Армении. В самой Армении Нжде — непререкаемый национальный герой, боровшийся исключительно против турецкой агрессии за интересы армянского национального государства. А потому в Ереване на проспекте имени Нжде ему установлен памятник.

Это, как говорится, суверенное дело каждого государства. Вот и Украина запестрела памятниками Бандере. Правда, памятник Нжде успели установить даже в Карабахе. Когда он попал в зону ответственности российских миротворцев, в адрес военнослужащих, защитивших тысячи армян, раздались неприкрытые угрозы на случай, если, мол, что-то случится с памятником. Такая вот благодарность.

Так кем же был этот боевик, осуждённый после Второй мировой войны в Советском Союзе на 25 лет строгого режима? Дело в том, что, как часто бывает, погоня за решением субъективно понятых узконациональных интересов приводит к неразборчивости в выборе союзников. Тот же Нжде сделал выбор в пользу сотрудничества с гитлеровским режимом. И, как утверждалось в рассекреченных документах ЦРУ, с немецкими спецслужбами СД и абвером.

Гарегин Тер-Арутюнян Wikimedia

Он был активным участником созданного в Берлине Армянского национального совета, редактировал выходившую в центре Третьего рейха газетку. Затем подключился к созданию армянского легиона вермахта, агитируя к вступлению в его ряды попавших в плен этнических армян. И даже, как утверждают, лично обращался к такой одиозной даже по гитлеровским меркам фигуре садиста Альфреда Розенберга с предложением об организации немецкой колонии на территории тогда ещё советской Армении.

Повторимся, что прославление фигуры Нжде — суверенное право Армении. Хотя в последнее время нельзя не отметить с нарастающей озабоченностью явную тенденцию на реабилитацию весьма сомнительных персонажей на том только основании, что они, дескать, были светочами местного национализма и боролись всеми доступными средствами за независимость стран, которых прежде и на современных картах никогда не было.

Неудивительно, что и в Казахстане сторонники реабилитации бойцов сформированного гитлеровцами так называемого мусульманского легиона приняли активное участие в недавних кровавых беспорядках.

Не так давно страсти кипели вокруг явочным порядком установленной на территории армянской церкви в Армавире таблички в честь всё того же Нжде. При этом церковная территория не пользуется статусом экстерриториальности. А национально-культурная автономия имеет чётко определённые рамки. А теперь и демонстрация фильма о Нжде в Москве, ставшей твердыней на пути гитлеровцев.

Отвечая не так давно на вопрос о культе Нжде, Никол Пашинян возразил, что многие армяне героически бились на фронтах Великой Отечественной войны и отдали свои жизни ради общей победы. И он, безусловно, прав. Поэтому и московским армянам есть кем реально гордиться.