Кандидат философских наук раскрыл главное отличие нацизма от фашизма Историк Моисеев: главное отличие нацизма от фашизма состоит в расовом вопросе

Фото: IMAGO/George Pahl (CC BY-SA 3.0)/Global Look Press

Разбитая витрина принадлежавшего евреям магазина, разрушенная во время Хрустальной ночи, Берлин, 1938 год

Идеологии нацизма и фашизма обладают существенными различиями, главное из которых заключается в расовом вопросе, сообщил в подкасте NEWS.ru преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ кандидат философских наук Дмитрий Моисеев. Он отметил, что, хотя в России за режимом Третьего рейха закрепился термин «фашистская Германия», правильно будет о нем говорить все же как о нацистской Германии.

Моисеев объяснил, что в России нацизм и фашизм путают в связи с традицией политической риторики. По его словам, первые исследования фашизма, которые появились в СССР еще в 1920-е годы, были идеологически заряженными и противопоставляли ему большевизм.

И когда началась Великая Отечественная война, то проще было использовать те же термины, к которым уже привыкло население Советского Союза: «фашизм», «фашистская Германия». Поэтому это до сих пор [осталось] в нашем языке, это вошло в нашу традицию политической риторики, — отметил он.

Но это в корне неверно, поскольку фашизм, в отличие от нацизма, не касался расового вопроса, подчеркнул Моисеев. По его словам, расовый компонент является продуктом исключительно немецкой идеологии, поскольку был укоренен в национальной философии, оккультизме и неоязычестве.

Вся эта история про измерения черепов, носов и прочих биологических параметров людей, их сегрегация по признакам — это компонент нацистской идеологии, — пояснил историк.

Моисеев отметил, что фашизм до 1938-го года, пока Бенито Муссолини не принял решение ввести расовое законодательство, не имел никакого отношения к нацизму. По его словам, решение итальянского лидера спровоцировало скандал в стране.

Значительная часть элиты это не поддержала, народ тоже этого не понял. Но это было требование немецких союзников. Там в принципе не было биологического расизма. Это оккультное неоязыческое течение [появилось] в рамках именно нацистской идеологии. Это очень важная разница, — подчеркнул он.

Кандидат философских наук резюмировал, что правильно говорить не фашистская, а нацистская Германия. По его словам, именно в эту идеологию входят элементы расизма и «биологической сортировки людей».

Это немецкая история. Это не относилось до последних лет, до последнего года [Второй мировой войны] к Италии в полном смысле, — заключил он.

6 апреля 1924 года в Италии состоялись парламентские выборы, по итогам которых вождь фашистов Бенито Муссолини укрепил свою власть, а сами выборы стали шагом на пути к установлению печально известной фашистской диктатуры. О том, как Муссолини из социалиста стал фашистом и другом нацистов, читайте в материале NEWS.ru.