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Из смоленской деревни в космос: как Гагарин отправил человечество в будущее
История

Из смоленской деревни в космос: как Гагарин отправил человечество в будущее

08:00, 12 апреля 2022
Фото: CTK/Global Look Press
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Советский корабль «Восток» с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени. С этого момента человеческая цивилизация начала осваивать космос, Гагарин стал суперзвездой, а его фраза «Поехали!» — призывом к решительному действию. Уроженец деревни Клушино первым побывал в космосе, совершил 106-минутный виток по орбите, а затем отправился в мировое турне, в ходе которого обедал с Елизаветой II, Фиделем Кастро и Индирой Ганди, любовался пирамидами и принимал подарки в 29 странах мира. Он увидел закрытый для советского человека капиталистический мир и необъятную для человечества бесконечную вселенную.

Лётчик-истребитель ВВС, член первого отряда космонавтов СССР Юрий Гагарин во время парашютной подготовки

РИА Новости

Юрий Гагарин в автобусе направляется на стартовую площадку космодрома Байконур. 12 апреля 1961 года

imago stock&people/Global Look Press

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом

Global Look Press

Космический корабль «Восток-1», пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным стартовал в 09:07 12 апреля 1961 года по московскому времени с космодрома Байконур

РИА Новости

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10:55 в районе деревни Смеловки Саратовской области

РИА Новости

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и первый космонавт Земли Юрий Гагарин во время торжественной встречи во Внуковском аэропорту

Mikhail Svischev/Russian Look

Торжественная встреча советского героя-космонавта в аэропорту Палам. Среди встречающих министр научных исследований и культуры Индии Хумают Кабир и дочь премьер-министра Индии Джавахарлала Неру Индира Ганди

РИА Новости

Фидель Кастро и Юрий Гагарин во время встречи в президентском дворце. Гавана, Куба

Валентин Черединцев/ТАСС

Юрий Гагарин на Вацлавской площади после прибытия в из аэропорта. Прага, Чехословакия

CTK/Global Look Press

Космонавт Юрий Гагарин в окружении пионеров в Восточном Берлине

imago stock&people/Global Look Press

Памятник Юрию Гагарину работы скульптора П. Бондаренко на площади Гагарина на Ленинском проспекте в Москве

Игорь Иванко/АГН «Москва»

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