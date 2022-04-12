Из смоленской деревни в космос: как Гагарин отправил человечество в будущее

Советский корабль «Восток» с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени. С этого момента человеческая цивилизация начала осваивать космос, Гагарин стал суперзвездой, а его фраза «Поехали!» — призывом к решительному действию. Уроженец деревни Клушино первым побывал в космосе, совершил 106-минутный виток по орбите, а затем отправился в мировое турне, в ходе которого обедал с Елизаветой II, Фиделем Кастро и Индирой Ганди, любовался пирамидами и принимал подарки в 29 странах мира. Он увидел закрытый для советского человека капиталистический мир и необъятную для человечества бесконечную вселенную.