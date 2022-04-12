Из смоленской деревни в космос: как Гагарин отправил человечество в будущее

Советский корабль «Восток» с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени. С этого момента человеческая цивилизация начала осваивать космос, Гагарин стал суперзвездой, а его фраза «Поехали!» — призывом к решительному действию. Уроженец деревни Клушино первым побывал в космосе, совершил 106-минутный виток по орбите, а затем отправился в мировое турне, в ходе которого обедал с Елизаветой II, Фиделем Кастро и Индирой Ганди, любовался пирамидами и принимал подарки в 29 странах мира. Он увидел закрытый для советского человека капиталистический мир и необъятную для человечества бесконечную вселенную.
Лётчик-истребитель ВВС, член первого отряда космонавтов СССР Юрий Гагарин во время парашютной подготовки
РИА Новости
Юрий Гагарин в автобусе направляется на стартовую площадку космодрома Байконур. 12 апреля 1961 года
imago stock&people/Global Look Press
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом
Global Look Press
Космический корабль «Восток-1», пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным стартовал в 09:07 12 апреля 1961 года по московскому времени с космодрома Байконур
РИА Новости
Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10:55 в районе деревни Смеловки Саратовской области
РИА Новости
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и первый космонавт Земли Юрий Гагарин во время торжественной встречи во Внуковском аэропорту
Mikhail Svischev/Russian Look
Торжественная встреча советского героя-космонавта в аэропорту Палам. Среди встречающих министр научных исследований и культуры Индии Хумают Кабир и дочь премьер-министра Индии Джавахарлала Неру Индира Ганди
РИА Новости
Фидель Кастро и Юрий Гагарин во время встречи в президентском дворце. Гавана, Куба
Валентин Черединцев/ТАСС
Юрий Гагарин на Вацлавской площади после прибытия в из аэропорта. Прага, Чехословакия
CTK/Global Look Press
Космонавт Юрий Гагарин в окружении пионеров в Восточном Берлине
imago stock&people/Global Look Press
Памятник Юрию Гагарину работы скульптора П. Бондаренко на площади Гагарина на Ленинском проспекте в Москве
Игорь Иванко/АГН «Москва»