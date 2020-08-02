Ежегодная экспедиция на перевал Дятлова отменена из-за COVID-19 и пожаров

https://static.news.ru/photo/db9be8cc-d4cb-11ea-80a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Фонд памяти группы Дятлова принял решение об отмене ежегодной экспедиции на перевал, где при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. Такое решение связано с пандемией COVID-19 и пожарами на севере Урала, заявили руководители экспедиции Юрий Кунцевич и Алексей Королёв.

Экспедиция 2020 года состояла из двух групп: первая должна была достичь перевала Дятлова и подняться на гору Холатчахль (где в 1959 году погибли дятловцы), а вторая — добраться до хребта Чистоп, где ранее располагалась радиолокационная станция. Однако ничто из этого так и не состоялось.

В наших рядах есть горячие головы, предлагающие поехать в сентябре. Посмотрим. Чудеса случаются. Возможно, за месяц правительство победит вирус и кризис либо прилетят инопланетяне и помогут нам (второе более реалистично). Если же нет, ждём 2021 года, — сообщил Королёв, слова которого приводит URA.RU.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России возобновить дело в сентябре 2019 года. Результаты следствия представили 11 июля. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что поисковик группы Дятлова Сергей Согрин назвал бредом версию Генпрокуратуры о лавине.