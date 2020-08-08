Дайверы обнаружили в Финском заливе 200-летние бутылки из-под джина

https://static.news.ru/photo/f47f91a4-d985-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦПИ РГО/youtube.com

Дайверы из Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) подняли со дна Финского залива стеклянные бутылки, датированные XVIII веком.

Несколько сотен сосудов находились на борту затонувшего голландского торгового судна, которое лежало на глубине 50 метров. Парусник, предположительно следовавший в Санкт-Петербург, был обнаружен два года назад, сообщает «Российская газета». Сейчас судно лежит на боку без мачты и брашпиля. После обнаружения на борту груза с бутылками ему дали неофициальное название «Бутылочник».

Поднятые стеклянные изделия несколько отличаются друг от друга: некоторые из них сделаны вручную, другие же — фабричного производства.

Но что именно было в бутылочках, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта, — сообщил подводный археолог и реставратор Роман Прохоров.

На некоторых бутылках есть клеймо с маркировкой напитка — оказалось, что в них хранился джин. Найденные артефакты будут переданы в коллекцию Эрмитажа.

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